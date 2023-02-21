Лопатина (Яковлева) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1920
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Яковлев Дмитрий Павлович
Мать: Яковлева Елена Юльевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Нешель Елена Иосафовна
Отец ребёнка: Лопатин Иосаф Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любимова Екатерина Иосафовна
Отец ребёнка: Лопатин Иосаф Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова Александра Иосафовна
Отец ребёнка: Лопатин Иосаф Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1920