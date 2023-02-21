Лопатина (Яковлева) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина (Яковлева) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Яковлев Дмитрий Павлович

Мать: Яковлева Елена Юльевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Нешель Елена Иосафовна

Отец ребёнка: Лопатин Иосаф Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любимова Екатерина Иосафовна

Отец ребёнка: Лопатин Иосаф Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова Александра Иосафовна

Отец ребёнка: Лопатин Иосаф Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Иосаф Николаевич

Смерть
1920
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