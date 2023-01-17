Яковлев Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти16.10.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Яковлев Дмитрий Павлович
Мать: Яковлева Елена Юльевна
Рождение ребёнка
10.11.1906
Сын: Яковлев Кирилл Васильевич
Мать ребёнка: Яковлева Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Яковлев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Яковлева Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Жукова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Степанова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева Анастасия Александровна
Пандрово, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1928
Сын: Яковлев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Яковлева Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Никита Васильевич
Мать ребёнка: Яковлева Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.1938