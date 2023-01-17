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Яковлев Василий Дмитриевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

16.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Яковлев Дмитрий Павлович

Мать: Яковлева Елена Юльевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
10.11.1906

Сын: Яковлев Кирилл Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Яковлев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Жукова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Степанова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева Анастасия Александровна

Пандрово, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1928

Сын: Яковлев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Никита Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Анастасия Александровна

Смерть
16.10.1938
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