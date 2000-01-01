Яковлев Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Андрей Васильевич

Яковлев Андрей Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Яковлев Василий Дмитриевич

Мать: Яковлева Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Яковлева Васса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Яковлева Васса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Людмила Андреевна

Мать ребёнка: Яковлева Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Васса

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close