Яковлев Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Яковлева Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Яковлева Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Людмила Андреевна
Мать ребёнка: Яковлева Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Васса
Смерть
1942