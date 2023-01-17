Яковлева (Багратион-Мухранская) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1906
Сын: Яковлев Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Яковлев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Яковлев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Яковлев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Жукова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Яковлев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Степанова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Яковлев Василий Дмитриевич
Пандрово, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1928
Сын: Яковлев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Яковлев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Никита Васильевич
Отец ребёнка: Яковлев Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972
г. Тбилиси, Грузинская ССР