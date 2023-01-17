Яковлева (Багратион-Мухранская) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Багратион-Мухранская) Анастасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1906

Сын: Яковлев Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Яковлев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Яковлев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Яковлев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Жукова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Яковлев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Степанова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Яковлев Василий Дмитриевич

Пандрово, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1928

Сын: Яковлев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Яковлев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Никита Васильевич

Отец ребёнка: Яковлев Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Василий Дмитриевич

Смерть
1972
г. Тбилиси, Грузинская ССР
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