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Удод Стефан Родионович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Удод Родион Филиппович

Мать: Удод Марфа Семионовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 10.07.1829

Сын: Удод Антон Стефанович

Мать ребёнка: Удод Ирина Леонтьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Удод Иван Стефанович

Мать ребёнка: Удод Ирина Леонтьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
1846

Сын: Удод Косьма Стефанович

Мать ребёнка: Удод Ирина Леонтьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Удод Карп Стефанович

Мать ребёнка: Удод Ирина Леонтьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Удод Иосиф Стефанович

Мать ребёнка: Удод Ирина Леонтьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Удод Зиновий Стефанович

Мать ребёнка: Удод Ирина Леонтьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Феодора Стефановна

Мать ребёнка: Удод Ирина Леонтьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
02.08.1881

Дочь: Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Удод Ирина Леонтьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождественская церковь,м/к-1881г.зап.№ 101, ЦГИАК/Киев/, Ф - 5593-12-1089
Рождение ребёнка
28.04.1886

Дочь: Александра Стефановна

Мать ребёнка: Удод Ирина Леонтьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловского м/к 1885г.зап.№ 74, ЗАЗО , Ф - Р5593-2-1090
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удод Ирина Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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