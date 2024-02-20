(Удод) Евдокия Стефановна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения02.08.1881
Дата смерти28.09.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1881
Отец: Удод Стефан Родионович
Мать: Удод Ирина Леонтьевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождественская церковь,м/к-1881г.зап.№ 101, ЦГИАК/Киев/, Ф - 5593-12-1089
Крещение
02.08.1881
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Восприемники: Петропавловские крестьяне-собственники: Иван Зинькевич и Евсей Гудка жена-Фекла Афанасьевна
Смерть
28.09.1881
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Родовая слабость | Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1881,зап.№ 82, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1090
Похороны
30.09.1881
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка