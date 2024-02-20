(Удод) Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Евдокия Стефановна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

02.08.1881

Дата смерти

28.09.1881

Пол

Женский

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1881

Отец: Удод Стефан Родионович

Мать: Удод Ирина Леонтьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождественская церковь,м/к-1881г.зап.№ 101, ЦГИАК/Киев/, Ф - 5593-12-1089
Крещение
02.08.1881
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Восприемники: Петропавловские крестьяне-собственники: Иван Зинькевич и Евсей Гудка жена-Фекла Афанасьевна
Смерть
28.09.1881
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Родовая слабость | Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1881,зап.№ 82, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1090
Похороны
30.09.1881
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
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