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Удод Косьма Стефанович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

1846

Дата смерти

01.10.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Удод Стефан Родионович

Мать: Удод Ирина Леонтьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
22.05.1866

Дочь: Евфросиния Косьмина

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1866г. лист № 68,зап.№ 20,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1052 кадр № 0447.
Рождение ребёнка
07.06.1866

Дочь: Акилина Косьмина

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
ГАЗО м/к 1866г.зап.№ 27, Ф 5593-2-1056
Рождение ребёнка
12.12.1874

Дочь: Улита Косьмина

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1874г. лист № 69,зап.№ 41, ГАЗО.Ф - Р5593-2-1053 кадр № 0606.
Рождение ребёнка
25.05.1876

Сын: Удод /состоящий На В/с/ Иоанн Косьмин

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1876 лист № 78,зап.№ 36,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1054 кадр № 0703
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Удод Михаил Косьмин

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Акилина Косьмина

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
02.07.1880

Сын: Удод Трофим Косьмин

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербовое м/к 1880г. лист № 82,зап.№ 53,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1-83 кадр № 400082.
Рождение ребёнка
03.02.1883

Сын: Удод Семион Косьмин

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербовое м/к 1883г.лист № 3,зап.№ 10,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1058
Рождение ребёнка
23.03.1885

Сын: Удод Гавриил Косьмин

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1885г.лист № 7,зап.№ 22,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1059 кадр № 400255
Рождение ребёнка
16.03.1889

Дочь: Дария Косьмина

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Григорьевна

Смерть
01.10.1902
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