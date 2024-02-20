Удод Трофим Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдод Трофим Косьмин

Удод Трофим Косьмин

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

02.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1840

Сын: Удод Пан Трофимович

Мать ребёнка: Удод Мокрина Ивановна / Климентьевна /

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение
02.07.1880

Отец: Удод Косьма Стефанович

Мать: Агафья Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербовое м/к 1880г. лист № 82,зап.№ 53,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1-83 кадр № 400082.
Крещение
23.07.1880
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с. Вербовое м/к 1880г.лист № 82,зап.№ 53,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1083 кадр № 400076. | Восприемники: Крестьяне-собственник с.Вербового : Гаврила Герасимович Грицаненко и его жена Дарья... Показать все
Рождение ребёнка
12.10.1900

Дочь: Параскева Трофимовна

Мать ребёнка: Удод Мокрина Ивановна / Климентьевна /

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1900г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1066
Бракосочетание
До 1900

Жена: Удод Мокрина Ивановна / Климентьевна /

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового
Рождение ребёнка
03.02.1903

Сын: Удод Петр Трофимович

Мать ребёнка: Удод Мокрина Ивановна / Климентьевна /

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1903г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Рождение ребёнка
10.04.1905

Сын: Удод Василий Трофимович

Мать ребёнка: Удод Мокрина Ивановна / Климентьевна /

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рожднственксая церковь с.Вербового м/к 1905г. , ГАЗО,Ф - Р5593-3-778
Рождение ребёнка
09.05.1906

Сын: Удод Николай Трофимович

Мать ребёнка: Удод Мокрина Ивановна / Климентьевна /

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового , м/к 1906г.,ГАЗО, Ф - Р5593-3-778
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close