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Удод Пан Трофимович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

20.04.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1840

Сын: Удод Максим Панин

Мать ребёнка: Удод Феодора Иоанновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь,м/к-1840г.зап.№ 32,ГАЗО,Ф-5593-2-1084
Рождение
20.04.1840

Отец: Удод Трофим Косьмин

Мать: Удод Мокрина Ивановна / Климентьевна /

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
01.11.1860

Сын: Удод Косьма Панин

Мать ребёнка: Удод Феодора Иоанновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь,м/к-1860г.лист № 8,зап.№ 15,ГАЗО,Ф - 5593-2-1051
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Удод Деонисий Панин

Мать ребёнка: Удод Феодора Иоанновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Малая Токмачка,Бердянского уезда Таврической губ
Рождение ребёнка
08.05.1865

Сын: Удод Николай Панин

Мать ребёнка: Удод Феодора Иоанновна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
ГАЗО , Ф - 5593-2-1052,Рождественская церковь м/к-1965г.лист-13,зап-24
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удод Феодора Иоанновна

Смерть
Неизвестно
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