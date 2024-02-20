Удод Пан Трофимович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения20.04.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение ребёнка
20.04.1840
Сын: Удод Максим Панин
Мать ребёнка: Удод Феодора Иоанновна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь,м/к-1840г.зап.№ 32,ГАЗО,Ф-5593-2-1084
Рождение
20.04.1840
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
01.11.1860
Сын: Удод Косьма Панин
Мать ребёнка: Удод Феодора Иоанновна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь,м/к-1860г.лист № 8,зап.№ 15,ГАЗО,Ф - 5593-2-1051
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Удод Деонисий Панин
Мать ребёнка: Удод Феодора Иоанновна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Малая Токмачка,Бердянского уезда Таврической губ
Рождение ребёнка
08.05.1865
Сын: Удод Николай Панин
Мать ребёнка: Удод Феодора Иоанновна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
ГАЗО , Ф - 5593-2-1052,Рождественская церковь м/к-1965г.лист-13,зап-24
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Удод Феодора Иоанновна
Смерть
Неизвестно