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Удод Косьма Панин

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

01.11.1860

Дата смерти

23.03.1861

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1860

Отец: Удод Пан Трофимович

Мать: Удод Феодора Иоанновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь,м/к-1860г.лист № 8,зап.№ 15,ГАЗО,Ф - 5593-2-1051
Крещение
02.11.1860
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь,м/к-1860г.лист № 8,зап.№ 15,ГАЗО,Ф-5593-2-1051 | Восприемники: Вербовские крестьяне: Семион Иоаннович Панасенко и Параскева Прокофьевна Исаченко
Смерть
23.03.1861
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Причина смерти: Болезнь-коклюш | Рождественская церковь,м/к-1861г.лист № 74,зап.№ 19,ГАЗО,Ф-5593-2-1051
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