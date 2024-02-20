Удод Максим Панин
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рождения20.04.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.04.1840
Отец: Удод Пан Трофимович
Мать: Удод Феодора Иоанновна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь,м/к-1840г.зап.№ 32,ГАЗО,Ф-5593-2-1084
Крещение
27.04.1840
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь,м/к-1840г.зап.№ 32,ГАЗО,Ф-5593-2-1084 | Восприемники: Вербовские крестьяне: Николай Саввин Шаповал и Татьяна Григорьевна Грищенкова
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Удод Гликерия Григорьевна
РоссияТаврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
Рождение ребёнка
25.01.1965
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Удод Гликерия Григорьевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
ГАЗО , Ф - 5593-2-1052,Рождественская церковь м/к-1965г.лист-5,зап-11
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно