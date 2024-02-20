Удод Максим Панин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдод Максим Панин

Удод Максим Панин

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

20.04.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1840

Отец: Удод Пан Трофимович

Мать: Удод Феодора Иоанновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь,м/к-1840г.зап.№ 32,ГАЗО,Ф-5593-2-1084
Крещение
27.04.1840
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь,м/к-1840г.зап.№ 32,ГАЗО,Ф-5593-2-1084 | Восприемники: Вербовские крестьяне: Николай Саввин Шаповал и Татьяна Григорьевна Грищенкова
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Удод Иоанн Максисович

Мать ребёнка: Удод Гликерия Григорьевна

РоссияТаврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
Рождение ребёнка
25.01.1965

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Удод Гликерия Григорьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
ГАЗО , Ф - 5593-2-1052,Рождественская церковь м/к-1965г.лист-5,зап-11
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удод Гликерия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close