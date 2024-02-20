Удод Иоанн Максисович
Место рожденияРоссияТаврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Удод Максим Панин
РоссияТаврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
Рождение ребёнка
02.02.1900
Мать ребёнка: Мария Родионовна
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Андреевка
Петропавловская церковь,м/к 1900г.лист № 11,зап.№ 27,ГАЗО
Бракосочетание
До 1900
Жена: Мария Родионовна
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Грибенки
Смерть
Неизвестно