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Удод Иоанн Максисович

Место рождения

РоссияТаврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Удод Максим Панин

Мать: Удод Гликерия Григорьевна

РоссияТаврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
Рождение ребёнка
02.02.1900

Сын: Удод Семион Иоаннович

Мать ребёнка: Мария Родионовна

Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Андреевка
Петропавловская церковь,м/к 1900г.лист № 11,зап.№ 27,ГАЗО
Бракосочетание
До 1900

Жена: Мария Родионовна

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Грибенки
Смерть
Неизвестно
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