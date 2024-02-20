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Удод Семион Иоаннович

Место рождения

Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Андреевка

Дата рождения

02.02.1900

Дата смерти

06.12.1900

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1900

Отец: Удод Иоанн Максисович

Мать: Мария Родионовна

Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Андреевка
Петропавловская церковь,м/к 1900г.лист № 11,зап.№ 27,ГАЗО
Крещение
02.02.1900
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Троицкая церковь,м/к-1900,лист № 11,зап.№ 27, | Восприемники: Андреевские крестьяне: Терентий Карпович Путовойт и Акилина Иоанновна Остапко
Похороны
06.12.1900
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Андреевка
Смерть
06.12.1900
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Андреевка
Причина смерти: Послеродовая слабость
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