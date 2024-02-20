Мария Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Родионовна

Место рождения

Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Андреевка

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Андреевка
Рождение ребёнка
02.02.1900

Сын: Удод Семион Иоаннович

Отец ребёнка: Удод Иоанн Максисович

Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Андреевка
Петропавловская церковь,м/к 1900г.лист № 11,зап.№ 27,ГАЗО
Бракосочетание
До 1900

Муж: Удод Иоанн Максисович

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Грибенки
Смерть
Неизвестно
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