Мария Родионовна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Андреевка
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Андреевка
Рождение ребёнка
02.02.1900
Отец ребёнка: Удод Иоанн Максисович
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Андреевка
Петропавловская церковь,м/к 1900г.лист № 11,зап.№ 27,ГАЗО
Бракосочетание
До 1900
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Грибенки
Смерть
Неизвестно