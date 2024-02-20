Удод Деонисий Панин
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Малая Токмачка,Бердянского уезда Таврической губ
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти12.02.1862
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Удод Пан Трофимович
Мать: Удод Феодора Иоанновна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Малая Токмачка,Бердянского уезда Таврической губ
Похороны
12.02.1862
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Малая Токмачка
Смерть
12.02.1862
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Малая Токмачка,Бердянского уезда Таврической губ
Причина смерти: Болезнь-оспа | Ро1084ждественская церковь,м/к-1862г.зап.№ 13,ГАЗО,Ф-5593-2-