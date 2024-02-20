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Удод Деонисий Панин

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Малая Токмачка,Бердянского уезда Таврической губ

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

12.02.1862

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Удод Пан Трофимович

Мать: Удод Феодора Иоанновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Малая Токмачка,Бердянского уезда Таврической губ
Похороны
12.02.1862
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Малая Токмачка
Смерть
12.02.1862
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Малая Токмачка,Бердянского уезда Таврической губ
Причина смерти: Болезнь-оспа | Ро1084ждественская церковь,м/к-1862г.зап.№ 13,ГАЗО,Ф-5593-2-
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