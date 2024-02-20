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Удод Петр Трофимович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

03.02.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1903

Отец: Удод Трофим Косьмин

Мать: Удод Мокрина Ивановна / Климентьевна /

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1903г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Крещение
03.02.1903
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1903г. ГАЗО,Ф - Р5593-2-1068 | Восприемники: Вербовские крестьяне : Евмений Стефанович Бакута и девица Софья Симеоновна Полешко
Смерть
Неизвестно
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