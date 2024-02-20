(Удод) Параскева Трофимовна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рождения12.10.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1900
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1900г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1066
Крещение
Неизвестно
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь м/к 1900г. , ГАЗО,Ф - Р5593-2-1066 | Восприемники: Вербовские крестьяне : Евмений Стефанович Бакута и жена Филиппа Пругло-Акилина Косьмина
Смерть
Неизвестно