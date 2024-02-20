Удод Василий Трофимович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рождения10.04.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1905
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рожднственксая церковь с.Вербового м/к 1905г. , ГАЗО,Ф - Р5593-3-778
Крещение
12.04.1905
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1905г. ГАЗО , Ф - Р5593-3-778 | Восприемники: Вербовские крестьяне: Ананий Григорьев и Трифон Поликарпов
Смерть
Неизвестно