Удод Семион Косьмин
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рождения03.02.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Крещение
02.02.1883
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербовое м/к 1883г.лист № 3,зап.№ 10,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1058 | Восприемники: Крестьяне-собственники с.Вербового : Яцук Тимофей Авраамович и жена Дарья Николаевна Ярошева
Рождение
03.02.1883
Отец: Удод Косьма Стефанович
Мать: Агафья Григорьевна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербовое м/к 1883г.лист № 3,зап.№ 10,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1058
Рождение ребёнка
07.05.1889
Мать ребёнка: Удод Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
17.09.1891
Сын: Удод Феодор Симеонов
Мать ребёнка: Удод Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
07.01.1893
Дочь: Доминикия Симеонова
Мать ребёнка: Удод Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
20.07.1897
Сын: Удод Илия Симеонов
Мать ребёнка: Удод Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
15.11.1900
Дочь: Феодора Семеоновна
Мать ребёнка: Удод Евдокия Федоровна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1900г. ГАЗО,Ф - Р5593-2-1066
Бракосочетание
09.02.1905
Жена: Удод Евдокия Федоровна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1905г. ГАЗО , Ф - Р559-3-778
Рождение ребёнка
02.03.1907
Дочь: Евдокия Симеоновна
Мать ребёнка: Удод Евдокия Федоровна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1907г., ГАЗО . Ф - Р5593-3-778
Рождение ребёнка
11.07.1909
Мать ребёнка: Удод Евдокия Федоровна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1909г. ГАЗО, Ф - Р5593-3-779
Смерть
Неизвестно