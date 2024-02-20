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(Удод) Евдокия Симеоновна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

02.03.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1907

Отец: Удод Семион Косьмин

Мать: Удод Евдокия Федоровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1907г., ГАЗО . Ф - Р5593-3-778
Крещение
Неизвестно
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь,м/к 1907г. ГАЗО , Ф - Р5593-3-778 | Восприемники: Вербовские крестьяне :Савва Иоаннович Шкода и жена Симеона Удода- Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно
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