(Удод) Евдокия Симеоновна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рождения02.03.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.03.1907
Отец: Удод Семион Косьмин
Мать: Удод Евдокия Федоровна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1907г., ГАЗО . Ф - Р5593-3-778
Крещение
Неизвестно
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь,м/к 1907г. ГАЗО , Ф - Р5593-3-778 | Восприемники: Вербовские крестьяне :Савва Иоаннович Шкода и жена Симеона Удода- Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно