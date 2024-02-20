Удод (Шепель) Евдокия Федоровна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рождения09.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.02.1888
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
07.05.1889
Отец ребёнка: Удод Семион Косьмин
Рождение ребёнка
17.09.1891
Сын: Удод Феодор Симеонов
Отец ребёнка: Удод Семион Косьмин
Рождение ребёнка
07.01.1893
Дочь: Доминикия Симеонова
Отец ребёнка: Удод Семион Косьмин
Рождение ребёнка
20.07.1897
Сын: Удод Илия Симеонов
Отец ребёнка: Удод Семион Косьмин
Рождение ребёнка
15.11.1900
Дочь: Феодора Семеоновна
Отец ребёнка: Удод Семион Косьмин
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1900г. ГАЗО,Ф - Р5593-2-1066
Бракосочетание
09.02.1905
Муж: Удод Семион Косьмин
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1905г. ГАЗО , Ф - Р559-3-778
Рождение ребёнка
02.03.1907
Дочь: Евдокия Симеоновна
Отец ребёнка: Удод Семион Косьмин
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1907г., ГАЗО . Ф - Р5593-3-778
Рождение ребёнка
11.07.1909
Отец ребёнка: Удод Семион Косьмин
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1909г. ГАЗО, Ф - Р5593-3-779
Смерть
Неизвестно