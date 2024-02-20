Удод Павел Симеонович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рождения11.07.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.07.1909
Отец: Удод Семион Косьмин
Мать: Удод Евдокия Федоровна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1909г. ГАЗО, Ф - Р5593-3-779
Крещение
11.07.1909
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового,,м/к 1909г. ГАЗО, Ф - Р5593-3-779 | Восприемники: Вербовские крестьяне : Савва Иоаннович Шкода и жена Власия Пругло - Феодосия Михайловна
Смерть
Неизвестно