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(Удод) Улита Косьмина

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

12.12.1874

Дата смерти

01.04.1876

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
12.12.1874

Отец: Удод Косьма Стефанович

Мать: Агафья Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1874г. лист № 69,зап.№ 41, ГАЗО.Ф - Р5593-2-1053 кадр № 0606.
Крещение
13.12.1874
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1874г.лист № № 69,зап.№ 41,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1053 кадр № 0514. | Восприемники: Крестьяне-собственники с.Вербового: Удод Максим Папин и днвица Акулина Пантелеймон... Показать все
Смерть
01.04.1876
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Причина смерти: Болезнь-скарлатина | Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1876г.лист № 69,зап.№ 40,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1054 кадр № 0746
Похороны
03.04.1876
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое.
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