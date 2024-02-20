(Удод) Улита Косьмина
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рождения12.12.1874
Дата смерти01.04.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.12.1874
Отец: Удод Косьма Стефанович
Мать: Агафья Григорьевна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1874г. лист № 69,зап.№ 41, ГАЗО.Ф - Р5593-2-1053 кадр № 0606.
Крещение
13.12.1874
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1874г.лист № № 69,зап.№ 41,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1053 кадр № 0514. | Восприемники: Крестьяне-собственники с.Вербового: Удод Максим Папин и днвица Акулина Пантелеймон... Показать все
Смерть
01.04.1876
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Причина смерти: Болезнь-скарлатина | Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1876г.лист № 69,зап.№ 40,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1054 кадр № 0746
Похороны
03.04.1876
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое.