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Удод Михаил Косьмин

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Удод Косьма Стефанович

Мать: Агафья Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
До 22.01.1892

Жена: Удод Мария Семеновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
12.01.1893

Сын: Удод Петр Михаилов

Мать ребёнка: Удод Мария Семеновна

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
20.09.1896

Дочь: Евфросиния Михаилова

Мать ребёнка: Удод Мария Семеновна

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
05.04.1900

Сын: Удод Мефодий Михайлович

Мать ребёнка: Удод Мария Семеновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1900г. , ГАЗО , Ф - Р5593-2-1066
Рождение ребёнка
27.10.1902

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Удод Мария Семеновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1902г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1067
Рождение ребёнка
30.12.1903

Сын: Удод Василий Михаилов

Мать ребёнка: Удод Мария Семеновна

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
1904

Сын: Удод Трофим Михаилов

Мать ребёнка: Удод Мария Семеновна

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
22.04.1908

Сын: Удод Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: Удод Мария Семеновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественскаяцерковь с.Вербового,м/к 1908г. , ГАЗО, Ф - Р5593-3-779
Смерть
Неизвестно
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