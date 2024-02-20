Удод (Тимошенко) Мария Семеновна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рождения1874
Дата смерти03.06.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
До 22.01.1892
Муж: Удод Михаил Косьмин
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
12.01.1893
Сын: Удод Петр Михаилов
Отец ребёнка: Удод Михаил Косьмин
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
20.09.1896
Дочь: Евфросиния Михаилова
Отец ребёнка: Удод Михаил Косьмин
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
05.04.1900
Отец ребёнка: Удод Михаил Косьмин
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1900г. , ГАЗО , Ф - Р5593-2-1066
Рождение ребёнка
27.10.1902
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Удод Михаил Косьмин
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1902г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1067
Рождение ребёнка
30.12.1903
Отец ребёнка: Удод Михаил Косьмин
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
1904
Сын: Удод Трофим Михаилов
Отец ребёнка: Удод Михаил Косьмин
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Смерть
03.06.1907
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
22.04.1908
Отец ребёнка: Удод Михаил Косьмин
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественскаяцерковь с.Вербового,м/к 1908г. , ГАЗО, Ф - Р5593-3-779