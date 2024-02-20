(Удод) Параскева Михайловна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рождения27.10.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.10.1902
Отец: Удод Михаил Косьмин
Мать: Удод Мария Семеновна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1902г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1067
Крещение
27.10.1902
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
РОждественская церковь с.Вербового,м/к 1902г. ГАЗО , ф - Р5593-2-1067 | Восприемники: Вербовские крестьяне : Владимир Симеонович Тимошенко и жена Даниила Мирошниченко Ульяна Иоанновна
Смерть
Неизвестно