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(Удод) Параскева Михайловна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

27.10.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1902

Отец: Удод Михаил Косьмин

Мать: Удод Мария Семеновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1902г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1067
Крещение
27.10.1902
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
РОждественская церковь с.Вербового,м/к 1902г. ГАЗО , ф - Р5593-2-1067 | Восприемники: Вербовские крестьяне : Владимир Симеонович Тимошенко и жена Даниила Мирошниченко Ульяна Иоанновна
Смерть
Неизвестно
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