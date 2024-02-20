(Удод) Феодора Стефановна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти21.03.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Удод Стефан Родионович
Мать: Удод Ирина Леонтьевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
21.03.1879
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Болезнь-дифтерия | Троицкая церковь с.Петропаворвка , м/к 1879г. лист № 699,зап.№ 15. ГАЗО, Ф - Р5593-2-1088
Похороны
23.03.1879
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка