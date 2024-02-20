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(Удод) Феодора Стефановна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

21.03.1879

Пол

Женский

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Удод Стефан Родионович

Мать: Удод Ирина Леонтьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
21.03.1879
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Болезнь-дифтерия | Троицкая церковь с.Петропаворвка , м/к 1879г. лист № 699,зап.№ 15. ГАЗО, Ф - Р5593-2-1088
Похороны
23.03.1879
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
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