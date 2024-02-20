Удод (Коршикова) Марфа Семионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод (Коршикова) Марфа Семионовна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Удод Стефан Родионович

Отец ребёнка: Удод Родион Филиппович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Удод Марк Родионович

Отец ребёнка: Удод Родион Филиппович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
18.05.1841

Муж: Удод Родион Филиппович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1841г.лист № 479,зап.№18, ГАЗО, Ф - 246-1-58,кадр № 0577
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Кисель Евфросиния Родионовна

Отец ребёнка: Удод Родион Филиппович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно
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