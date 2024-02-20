Удод Родион Филиппович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Удод Марфа Семионовна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение
Около 1822
Отец: Удод Филипп Евфимович
Мать: Удод Лукия
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Удод Марк Родионович
Мать ребёнка: Удод Марфа Семионовна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
18.05.1841
Жена: Удод Марфа Семионовна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1841г.лист № 479,зап.№18, ГАЗО, Ф - 246-1-58,кадр № 0577
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Кисель Евфросиния Родионовна
Мать ребёнка: Удод Марфа Семионовна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
После 1878
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка