Удод Филипп Евфимович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1762
Отец: Удод Евфим
Мать: ?
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Удод Лукия
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Кошель Фекла Филипповна
Мать ребёнка: Удод Лукия
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
06.10.1806
Сын: Удод Фома Филиппов
Мать ребёнка: Удод Лукия
Россия Тврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское
Рождение ребёнка
26.03.1818
Дочь: Тесеева Матрона Филипповна
Мать ребёнка: Удод Лукия
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Удод Лукия
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Удод Лукия
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно