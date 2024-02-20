Кошель (Удод) Фекла Филипповна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Удод Филипп Евфимович
Мать: Удод Лукия
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
09.11.1819
Муж: Кошель Афанасий
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1819г.,лист № 61,зап.№ 16, ГАЗО, Ф - 246-1-14
Рождение ребёнка
12.09.1821
Отец ребёнка: Кошель Афанасий
запорожье,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно