Кошель (Удод) Фекла Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошель (Удод) Фекла Филипповна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

Около 1762 г.р.

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Удод Филипп Евфимович

Мать: Удод Лукия

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
09.11.1819

Муж: Кошель Афанасий

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1819г.,лист № 61,зап.№ 16, ГАЗО, Ф - 246-1-14
Рождение ребёнка
12.09.1821

Сын: Кошель Автоном Афанасиев

Отец ребёнка: Кошель Афанасий

запорожье,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно
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