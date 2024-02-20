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Кошель Афанасий

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
09.11.1819

Жена: Кошель Фекла Филипповна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1819г.,лист № 61,зап.№ 16, ГАЗО, Ф - 246-1-14
Рождение ребёнка
12.09.1821

Сын: Кошель Автоном Афанасиев

Мать ребёнка: Кошель Фекла Филипповна

запорожье,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно
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