Кошель Афанасий
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
09.11.1819
Жена: Кошель Фекла Филипповна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1819г.,лист № 61,зап.№ 16, ГАЗО, Ф - 246-1-14
Рождение ребёнка
12.09.1821
Мать ребёнка: Кошель Фекла Филипповна
запорожье,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно