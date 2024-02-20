Удод Евфим
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: ?
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: ?
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Удод Иван Ефимович
Мать ребёнка: ?
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно