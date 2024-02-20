Удод Евфим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдод Евфим

Удод Евфим

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Удод Филипп Евфимович

Мать ребёнка: ?

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Удод Григорий Евфимович

Мать ребёнка: ?

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Удод Иван Ефимович

Мать ребёнка: ?

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close