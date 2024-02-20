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Удод Фома Филиппов

Место рождения

Россия Тврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское

Дата рождения

06.10.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1806

Отец: Удод Филипп Евфимович

Мать: Удод Лукия

Россия Тврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское
Бракосочетание
04.02.1826

Жена: Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
19.02.1827

Сын: Удод Василий Фомин

Мать ребёнка: Мария Алексеевна

Вербовое, Нежинский район, Черниговская область, Украина
Рождение ребёнка
02.01.1828

Дочь: Лукия Фомина

Мать ребёнка: Мария Алексеевна

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
25.09.1831

Сын: Одуд / Удод / Кондрат Фомич

Мать ребёнка: Мария Алексеевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Рождение ребёнка
17.12.1834

Сын: Удод Даниил Фомин

Мать ребёнка: Мария Алексеевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
12.05.1840

Дочь: Гликерия Фомина

Мать ребёнка: Мария Алексеевна

РоссияТаврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1840г. зап.№ 22,, ГАЗО , Ф - 246-1-44 .Кадр № 0891
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Удод Григорий Фомин

Мать ребёнка: Мария Алексеевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Удод Филипп Фомин

Мать ребёнка: Мария Алексеевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Смерть
Неизвестно
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