Удод Фома Филиппов
Место рожденияРоссия Тврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское
Дата рождения06.10.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
06.10.1806
Отец: Удод Филипп Евфимович
Мать: Удод Лукия
Россия Тврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское
Бракосочетание
04.02.1826
Жена: Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
19.02.1827
Сын: Удод Василий Фомин
Мать ребёнка: Мария Алексеевна
Вербовое, Нежинский район, Черниговская область, Украина
Рождение ребёнка
02.01.1828
Дочь: Лукия Фомина
Мать ребёнка: Мария Алексеевна
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
25.09.1831
Сын: Одуд / Удод / Кондрат Фомич
Мать ребёнка: Мария Алексеевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Рождение ребёнка
17.12.1834
Сын: Удод Даниил Фомин
Мать ребёнка: Мария Алексеевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
12.05.1840
Дочь: Гликерия Фомина
Мать ребёнка: Мария Алексеевна
РоссияТаврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1840г. зап.№ 22,, ГАЗО , Ф - 246-1-44 .Кадр № 0891
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Удод Григорий Фомин
Мать ребёнка: Мария Алексеевна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Удод Филипп Фомин
Мать ребёнка: Мария Алексеевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Смерть
Неизвестно