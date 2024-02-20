Одуд / Удод / Кондрат Фомич
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Дата рождения25.09.1831
Дата смерти09.09.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Удод Фома Филиппов
Мать: Мария Алексеевна
Сын: Удод Харитон Кондратьевич
Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна
Жена: Удод Евдокия Трофимовна
Сын: Удод Александр Кондратьевич
Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна
Сын: Удод / Одуд / Иван / Иоанн / Кондратьевич
Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна
Дочь: Феодосия Кондратьевна
Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна
Сын: Одуд / Удод / Петр Кондратьевич
Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна
Сын: Одуд / Удод / Афанасий Кондратьевич
Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна
Сын: Одуд / Удод / Михаил Кондратьевич
Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна
Сын: Одуд / Удод / Макар Кондратьевич
Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна
Сын: Одуд / Удод / Прокофий Кондратьевич
Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна
Сын: Одуд / Удод / Григорий Кондратьевич
Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна