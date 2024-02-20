Одуд / Удод / Михаил Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одуд / Удод / Михаил Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Одуд / Удод / Кондрат Фомич

Мать: Удод Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
01.09.1920

Сын: Одуд Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Матрона Никаноровна

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
14.05.1924

Сын: Одуд Николай Михайлович

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Матрона Никаноровна

СССР Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский р-е ст.Ольгинская
Запись № 219 сделана 25.05.1924г. ЗАГСом Ольгинского Волисполкома
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одуд / Удод / Матрона Никаноровна

Смерть
Неизвестно
Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Похороны
Неизвестно
Россия Кпаснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
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