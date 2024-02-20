Одуд / Удод / Матрона Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
01.09.1920
Отец ребёнка: Одуд / Удод / Михаил Кондратьевич
Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
14.05.1924
Отец ребёнка: Одуд / Удод / Михаил Кондратьевич
СССР Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский р-е ст.Ольгинская
Запись № 219 сделана 25.05.1924г. ЗАГСом Ольгинского Волисполкома
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно