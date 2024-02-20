Одуд / Удод / Матрона Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одуд / Удод / Матрона Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1920

Сын: Одуд Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Одуд / Удод / Михаил Кондратьевич

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
14.05.1924

Сын: Одуд Николай Михайлович

Отец ребёнка: Одуд / Удод / Михаил Кондратьевич

СССР Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский р-е ст.Ольгинская
Запись № 219 сделана 25.05.1924г. ЗАГСом Ольгинского Волисполкома
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одуд / Удод / Михаил Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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