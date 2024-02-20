Одуд / Удод / Григорий Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдуд / Удод / Григорий Кондратьевич

Одуд / Удод / Григорий Кондратьевич

Место рождения

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская

Дата рождения

1901

Дата смерти

18.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Одуд / Удод / Кондрат Фомич

Мать: Удод Евдокия Трофимовна

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Бракосочетание
После 1921

Жена: Одуд / Удод / Прасковья Захаровна

Россия Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Смерть
18.11.1941
СССР Ростовская обл. Участник ВОВ, пропал без вести
ЦАМО РФ , Ф - 58-818883-1199
Похороны
?.11.1941
Россия Ростовская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close