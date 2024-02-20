Одуд / Удод / Григорий Кондратьевич
Место рожденияРоссия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Дата рождения1901
Дата смерти18.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Бракосочетание
После 1921
Россия Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Смерть
18.11.1941
СССР Ростовская обл. Участник ВОВ, пропал без вести
ЦАМО РФ , Ф - 58-818883-1199
Похороны
?.11.1941
Россия Ростовская обл.