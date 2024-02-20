Одуд / Удод / Прокофий Кондратьевич
Место рожденияСССР Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский р-е ст.Ольгинская
Дата рождения1901
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
СССР Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский р-е ст.Ольгинская
Бракосочетание
21.02.1924
Россия Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Запись о браке № 73от 21.02.1924г. сделана ЗАГСом Ольгинского волкома.
Смерть
?.08.1941
Пропал без вести
Причина смерти: На войне
Военная служба
1941
СССР Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский РВК
Призван в РККА