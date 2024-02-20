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Одуд / Удод / Прокофий Кондратьевич

Место рождения

СССР Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский р-е ст.Ольгинская

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Одуд / Удод / Кондрат Фомич

Мать: Удод Евдокия Трофимовна

СССР Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский р-е ст.Ольгинская
Бракосочетание
21.02.1924

Жена: Одуд / Удод / Параскева Захаровна

Россия Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Запись о браке № 73от 21.02.1924г. сделана ЗАГСом Ольгинского волкома.
Смерть
?.08.1941
Пропал без вести
Причина смерти: На войне
Военная служба
1941
СССР Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский РВК
Призван в РККА
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