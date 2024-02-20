Одуд / Удод / (Демкович) Параскева Захаровна
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Бракосочетание
21.02.1924
Россия Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Запись о браке № 73от 21.02.1924г. сделана ЗАГСом Ольгинского волкома.
Смерть
Неизвестно
СССР Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский р-е ст.Ольгинская
Похороны
Неизвестно
СССР Краснодарский кр.,Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская