Удод Гурий Кондратьевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость,с.Вербовое
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость,с.Вербовое
Бракосочетание
28.10.1887
Жена: Удод Ирина Кирилловна
Рождение ребёнка
18.10.1895
Сын: Удод Лука Гурьевич
Мать ребёнка: Удод Ирина Кирилловна
Запорожье Украина
Рождение ребёнка
20.07.1900
Дочь: Анна Гурьевна
Мать ребёнка: Удод Ирина Кирилловна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 180,зап.№ 60,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Рождение ребёнка
29.06.1907
Сын: Удод Петр Гурьевич
Мать ребёнка: Удод Ирина Кирилловна
Запорожье Украина
Рождение ребёнка
05.07.1909
Мать ребёнка: Удод Ирина Кирилловна
Запорожье Украина
Рождение ребёнка
25.05.1911
Дочь: Мария Гурьевна
Мать ребёнка: Удод Ирина Кирилловна
Запорожье Украина
Смерть
Неизвестно