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Удод Гурий Кондратьевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость,с.Вербовое

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Одуд / Удод / Кондрат Фомич

Мать: Удод Евдокия Трофимовна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость,с.Вербовое
Бракосочетание
28.10.1887

Жена: Удод Ирина Кирилловна

Рождение ребёнка
18.10.1895

Сын: Удод Лука Гурьевич

Мать ребёнка: Удод Ирина Кирилловна

Запорожье Украина
Рождение ребёнка
20.07.1900

Дочь: Анна Гурьевна

Мать ребёнка: Удод Ирина Кирилловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 180,зап.№ 60,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Рождение ребёнка
29.06.1907

Сын: Удод Петр Гурьевич

Мать ребёнка: Удод Ирина Кирилловна

Запорожье Украина
Рождение ребёнка
05.07.1909

Сын: Удод Афанасий Гурьевич

Мать ребёнка: Удод Ирина Кирилловна

Запорожье Украина
Рождение ребёнка
25.05.1911

Дочь: Мария Гурьевна

Мать ребёнка: Удод Ирина Кирилловна

Запорожье Украина
Смерть
Неизвестно
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