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(Удод) Анна Гурьевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловское

Дата рождения

20.07.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1900

Отец: Удод Гурий Кондратьевич

Мать: Удод Ирина Кирилловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 180,зап.№ 60,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Крещение
20.07.1900
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 180,зап.№ 60, ГАЗО,Ф - 5593-2-1097 | Восприемники: Петропавловские крестьяне: Иоанн Родионович Назаренко и жена Михаила Плеваки - Ксения Демидовна
Смерть
Неизвестно
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