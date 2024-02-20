(Удод) Анна Гурьевна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Дата рождения20.07.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1900
Отец: Удод Гурий Кондратьевич
Мать: Удод Ирина Кирилловна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 180,зап.№ 60,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Крещение
20.07.1900
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 180,зап.№ 60, ГАЗО,Ф - 5593-2-1097 | Восприемники: Петропавловские крестьяне: Иоанн Родионович Назаренко и жена Михаила Плеваки - Ксения Демидовна
Смерть
Неизвестно