Удод Харитон Кондратьевич
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1861
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Ирина Харитоновна
Мать ребёнка: Удод Агафия Филипповна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
13.07.1882
Мать ребёнка: Удод Агафия Филипповна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1882г.лист № 921,зап.№ 91,ГАЗО,Ф - 5593-2-1089
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Удод Терентий Харитонович
Мать ребёнка: Удод Агафия Филипповна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Наталия Харитонова
Мать ребёнка: Удод Агафия Филипповна
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
05.10.1892
Сын: Удод Петр Харитонов
Мать ребёнка: Удод Агафия Филипповна
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
03.07.1894
Мать ребёнка: Удод Агафия Филипповна
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
19.12.1900
Мать ребёнка: Удод Агафия Филипповна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 209,зап.№ 138,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Удод Агафия Филипповна
Смерть
Неизвестно