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Удод Харитон Кондратьевич

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловское

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Одуд / Удод / Кондрат Фомич

Мать: Удод Евдокия Трофимовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Ирина Харитоновна

Мать ребёнка: Удод Агафия Филипповна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
13.07.1882

Сын: Удод Гавриил Харитонович

Мать ребёнка: Удод Агафия Филипповна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1882г.лист № 921,зап.№ 91,ГАЗО,Ф - 5593-2-1089
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Удод Терентий Харитонович

Мать ребёнка: Удод Агафия Филипповна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Наталия Харитонова

Мать ребёнка: Удод Агафия Филипповна

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
05.10.1892

Сын: Удод Петр Харитонов

Мать ребёнка: Удод Агафия Филипповна

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
03.07.1894

Сын: Удод Филипп Харитонов

Мать ребёнка: Удод Агафия Филипповна

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
19.12.1900

Сын: Удод Тимофей Харитонович

Мать ребёнка: Удод Агафия Филипповна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 209,зап.№ 138,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удод Агафия Филипповна

Смерть
Неизвестно
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