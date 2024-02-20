Удод Терентий Харитонович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1883
Отец: Удод Харитон Кондратьевич
Мать: Удод Агафия Филипповна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
03.11.1901
Дочь: Анна Терентьева
Мать ребёнка: Удод Параскева Ильина
Запорожье Украина
Рождение ребёнка
14.12.1903
Дочь: Варвара Терентьевна
Мать ребёнка: Удод Параскева Ильина
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
ГАЗО,Ф-5593-2-1099,м/к-1905г.лист № 72,зап.№ 149
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Удод Параскева Ильина
Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
02.10.1906
Мать ребёнка: Удод Параскева Ильина
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1906г.запись № 86, ГАЗО , Кадр № 0661, Ф - Р5593-3-778
Рождение ребёнка
29.01.1911
Дочь: Мария Терентьевна
Мать ребёнка: Удод Параскева Ильина
Запорожье Украина
Рождение ребёнка
07.11.1913
Мать ребёнка: Удод Параскева Ильина
Запорожье Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Удод Параскева Ильина
Смерть
Неизвестно