Удод Андрей Терентьевич
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения02.10.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.10.1906
Отец: Удод Терентий Харитонович
Мать: Удод Параскева Ильина
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1906г.запись № 86, ГАЗО , Кадр № 0661, Ф - Р5593-3-778
Крещение
02.10.1906
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1906г.запись № 86, ГАЗО, Ф -Р5593-3-778 кадр № 0661 | Восприемники: Петропавловские крестьяне : Петр Терентьевич Кошель и дочь Григория Удода - девица Марина.
Смерть
Неизвестно