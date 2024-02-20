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Удод Андрей Терентьевич

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

02.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1906

Отец: Удод Терентий Харитонович

Мать: Удод Параскева Ильина

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1906г.запись № 86, ГАЗО , Кадр № 0661, Ф - Р5593-3-778
Крещение
02.10.1906
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1906г.запись № 86, ГАЗО, Ф -Р5593-3-778 кадр № 0661 | Восприемники: Петропавловские крестьяне : Петр Терентьевич Кошель и дочь Григория Удода - девица Марина.
Смерть
Неизвестно
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