Удод Параскева Ильина
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1883
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
03.11.1901
Дочь: Анна Терентьева
Отец ребёнка: Удод Терентий Харитонович
Запорожье Украина
Рождение ребёнка
14.12.1903
Дочь: Варвара Терентьевна
Отец ребёнка: Удод Терентий Харитонович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
ГАЗО,Ф-5593-2-1099,м/к-1905г.лист № 72,зап.№ 149
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Удод Терентий Харитонович
Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
02.10.1906
Отец ребёнка: Удод Терентий Харитонович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1906г.запись № 86, ГАЗО , Кадр № 0661, Ф - Р5593-3-778
Рождение ребёнка
29.01.1911
Дочь: Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Удод Терентий Харитонович
Запорожье Украина
Рождение ребёнка
07.11.1913
Отец ребёнка: Удод Терентий Харитонович
Запорожье Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно