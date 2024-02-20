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Удод Параскева Ильина

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
03.11.1901

Дочь: Анна Терентьева

Отец ребёнка: Удод Терентий Харитонович

Запорожье Украина
Рождение ребёнка
14.12.1903

Дочь: Варвара Терентьевна

Отец ребёнка: Удод Терентий Харитонович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
ГАЗО,Ф-5593-2-1099,м/к-1905г.лист № 72,зап.№ 149
Рождение ребёнка
1905

Сын: Удод Лука Терентьевич

Отец ребёнка: Удод Терентий Харитонович

Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
02.10.1906

Сын: Удод Андрей Терентьевич

Отец ребёнка: Удод Терентий Харитонович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1906г.запись № 86, ГАЗО , Кадр № 0661, Ф - Р5593-3-778
Рождение ребёнка
29.01.1911

Дочь: Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Удод Терентий Харитонович

Запорожье Украина
Рождение ребёнка
07.11.1913

Сын: Удод Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Удод Терентий Харитонович

Запорожье Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удод Терентий Харитонович

Смерть
Неизвестно
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