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(Удод) Варвара Терентьевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

14.12.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.11.1903
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
ГАЗО,Ф-5593-2-1099,м/к-1905г.лист № 72,зап.№ 149. | Восприемники: Петропавловские крестьяне-собственники: Петр Терентьевич Кошель и дочь Харитона Удода-девица Ирина
Рождение
14.12.1903

Отец: Удод Терентий Харитонович

Мать: Удод Параскева Ильина

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
ГАЗО,Ф-5593-2-1099,м/к-1905г.лист № 72,зап.№ 149
Смерть
Неизвестно
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