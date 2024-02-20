(Удод) Варвара Терентьевна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения14.12.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Крещение
14.11.1903
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
ГАЗО,Ф-5593-2-1099,м/к-1905г.лист № 72,зап.№ 149. | Восприемники: Петропавловские крестьяне-собственники: Петр Терентьевич Кошель и дочь Харитона Удода-девица Ирина
Рождение
14.12.1903
Отец: Удод Терентий Харитонович
Мать: Удод Параскева Ильина
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
ГАЗО,Ф-5593-2-1099,м/к-1905г.лист № 72,зап.№ 149
Смерть
Неизвестно