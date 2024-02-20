Удод Гавриил Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдод Гавриил Харитонович

Удод Гавриил Харитонович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

13.07.1882

Дата смерти

31.08.1886

Пол

Мужской

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1882

Отец: Удод Харитон Кондратьевич

Мать: Удод Агафия Филипповна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1882г.лист № 921,зап.№ 91,ГАЗО,Ф - 5593-2-1089
Крещение
13.07.1882
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1882г.лист № 921,зап.№ 91,ГАЗО,Ф - 5593-2-1089 | Восприемники: Петропавловские крестьяне: Григорий Фомин Удод и Дмитрия Кондратьевича Пода-жена Февронья Семеновна
Смерть
31.08.1886
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close