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Удод Тимофей Харитонович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловское

Дата рождения

19.12.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1900

Отец: Удод Харитон Кондратьевич

Мать: Удод Агафия Филипповна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловское
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 209,зап.№ 138,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Крещение
19.12.1900
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1900,лист № 209,зап.№ 138,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097 | Восприемники: Петропавловские крестьяне: Василий Петрович Крамаренко и жена Стефана Дуйки - Феодосия Кондратьевна
Смерть
Неизвестно
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