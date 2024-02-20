Одуд / Удод / Макар Кондратьевич
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Дата рождения1899
Дата смерти02.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
16.07.1917
Сын: Одуд / Удод / Иван Макарович
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова
Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Бракосочетание
11.02.1921
Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Запись от 11.02.1921г. сделана в ЗАГСе Ольгинского ст.Совета Депутатов
Рождение ребёнка
1922
Сын: Одуд / Удод / Федор Макарович
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова
Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
23.10.1924
Сын: Одуд / Удод / Василий Макарович
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова
СССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Свидетельство № 16 от 27.10.1924г. ЗАГСом Ольгинского стансовета.
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова
Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Военная служба
?.02.1942
СССР Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский РВК-призван в РККА
Рядовой ВПП 372 зсп,выбыл в в/ч команда № 4849. ЦАМО РФ , Ф - 8573-496412-17
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башмак Евдокия Макаровна
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова
Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова Нина Макаровна
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова
Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Смерть
02.04.1943
Шталаг № 352 (8 км юго-западнее от г.Минска БССР ) Умер в плену от физ.истощения и ослабл. сердечной деятельности
ЦАМО РФ , Ф - 58-18002-1482
Похороны
?.04.1943
Братское захоронение в д. Масюковщина Минской обл. БССР ( 8 км северо-западнее ) г.Минска