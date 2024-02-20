Одуд / Удод / Макар Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одуд / Удод / Макар Кондратьевич

Место рождения

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская

Дата рождения

1899

Дата смерти

02.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Одуд / Удод / Кондрат Фомич

Мать: Удод Евдокия Трофимовна

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
16.07.1917

Сын: Одуд / Удод / Иван Макарович

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Бракосочетание
11.02.1921

Жена: Одуд / Удод / Марина Никонорова

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Запись от 11.02.1921г. сделана в ЗАГСе Ольгинского ст.Совета Депутатов
Рождение ребёнка
1922

Сын: Одуд / Удод / Федор Макарович

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
23.10.1924

Сын: Одуд / Удод / Василий Макарович

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова

СССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Свидетельство № 16 от 27.10.1924г. ЗАГСом Ольгинского стансовета.
Рождение ребёнка
1930

Сын: Одуд Александр Макарович

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Военная служба
?.02.1942
СССР Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский РВК-призван в РККА
Рядовой ВПП 372 зсп,выбыл в в/ч команда № 4849. ЦАМО РФ , Ф - 8573-496412-17
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башмак Евдокия Макаровна

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова Нина Макаровна

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Смерть
02.04.1943
Шталаг № 352 (8 км юго-западнее от г.Минска БССР ) Умер в плену от физ.истощения и ослабл. сердечной деятельности
ЦАМО РФ , Ф - 58-18002-1482
Похороны
?.04.1943
Братское захоронение в д. Масюковщина Минской обл. БССР ( 8 км северо-западнее ) г.Минска
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