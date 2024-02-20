Шталаг № 352 (8 км юго-западнее от г.Минска БССР ) Умер в плену от физ.истощения и ослабл. сердечной деятельности

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